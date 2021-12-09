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Изящество и функциональность – главные критерии при выборе межкомнатных дверей
фото: pxhere.com

Изящество и функциональность – главные критерии при выборе межкомнатных дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:54 09.12.2021

Что скрывают межкомнатные двери? Как минимум, уют и покой внутри жилища, защищают от сквозняков и лишнего шума. Как максимум, хранят приватность комнат, обеспечивают комфорт домашнего пространства. Поэтому такие двери должны быть легкими, но прочными, плотно закрывающимися, но изящными. Где выбрать? Подсказки на этом сайте. Писк моды – межкомнатные двери со стеклом.

Неоспоримое достоинство таких дверей – разумное сочетание функционала и дизайна. Дополнительные «плюсы»: визуальное расширение пространства комнат и высокая светопроницаемость. Не секрет, что любые элементы интерьера должны сочетаться по стилистике и цвету. Зато межкомнатные двери со стеклянными элементами универсальны. Они подойдут к любому интерьеру: классика, хай-тек, офис, модерн… Отсюда – популярность и востребованность на рынке. Поэтому выбор дверей, предлагаемый омской фабрикой дверей «Сибирь», столь широк.

Выбираем двери онлайн

У сайта dveri55555.ru удобная навигация. Разделы лаконичны, есть все необходимое – от информации до формы обратной связи. В каталоге представлены различные цвета и материалы, прозрачные и матовые стекла, различные комбинации и геометрические варианты вставок. Выбрать – не сложно. Все варианты – кликабельны. Отдельные страницы представленных дверей содержат исчерпывающую информацию о:

  • размерах,
  • материале каркаса и наполнения,
  • погонаже (отделке) и покрытии
  • стекле.

Также представлены все варианты исполнения каждой из дверей. Здесь же на сайте можно сделать запрос на конкретную модель, задать вопросы, уточнить все детали от вариантов отделки до цены (стоимость дверей и блока в сборе отличается). В любом случае, двери от производителя – максимально выгодное предложение. Оптовым покупателям – специальные предложения. Кроме того, специалисты фабрики «Сибирь» помогут выбрать оптимальный вариант, максимально адаптивный под нужды конкретного заказчика.

Конечно, для квартиры-студии межкомнатные двери не актуальны. Но, с другой стороны, такое деление внутриквартирного пространства – не только ради сегрегации, или перечисленного функционала, но и дань классике, домашнему уюту, ощущению защищенности (и от лишних звуков тоже). А еще это красиво. Современные двери со стеклянными элементами украсят любой интерьер. Ну а оптимальное сочетание цены и качества посрамит скептиков. Добавим изящества и удобства? Омская фабрика дверей «Сибирь» поможет.

Изящество и функциональность – главные критерии при выборе межкомнатных дверей

Изящество и функциональность – главные критерии при выборе межкомнатных дверей

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