Изменения в Конституцию РФ приняты в третьем чтении

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении
Мы должны максимально объединиться вокруг принимаемого сегодня закона о поправках в Конституцию, вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались, и в итоге мы принимаем, — сказал в ходе пленарного заседания Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он рассказал, что к принятию во втором чтении в проект изменений в Основной закон было внесено 206 поправок:
Глава 3 – Федеративное устройство — 51 поправка, глава 4 – Президент РФ – 19 поправок, глава 5 – Федеральное Собрание РФ – это нас касается в том числе – 33 поправки, Правительство РФ – 26 поправок, Судебная власть и прокуратура – 23 поправки, глава 8 – МСУ – 12 поправок, предложения в преамбулу – 9, процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу – 33.
Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.
Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, — говорится в тексте закона.
На уровне Конституции Россия также объявляется правопреемницей Советского Союза.
Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.
Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
По предложению заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий Президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства.
Возможность, которая предоставлена Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности, — отметил Председатель Госдумы.
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Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что оно будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, Президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу
До всероссийского голосования депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции. Подробно о самих поправках —
Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.