Изменения в Конституцию РФ приняты в третьем чтении

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан.

Мы должны максимально объединиться вокруг принимаемого сегодня закона о поправках в Конституцию, вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались, и в итоге мы принимаем, — сказал в ходе пленарного заседания Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он рассказал, что к принятию во втором чтении в проект изменений в Основной закон было внесено 206 поправок:

Глава 3 – Федеративное устройство — 51 поправка, глава 4 – Президент РФ – 19 поправок, глава 5 – Федеральное Собрание РФ – это нас касается в том числе – 33 поправки, Правительство РФ – 26 поправок, Судебная власть и прокуратура – 23 поправки, глава 8 – МСУ – 12 поправок, предложения в преамбулу – 9, процедура общероссийского голосования и порядок вступления в силу – 33.

Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается, — говорится в тексте закона.

На уровне Конституции Россия также объявляется правопреемницей Советского Союза.

Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

По предложению заместителя Председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий Президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства.

Возможность, которая предоставлена Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности, — отметил Председатель Госдумы.

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Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что оно будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, Президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу

До всероссийского голосования депутаты будут разъяснять избирателям каждую принятую поправку к Конституции. Подробно о самих поправках — ЗДЕСЬ .

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.