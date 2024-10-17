Изменщик получил ножом в грудь. Семейные страсти по-севастопольски

Во время скандала жительница Севастополя нанесла удар ножом в грудь своего мужа, заподозрившего её в измене.
Инцидент произошёл вечером, когда семейная пара дома распивала спиртные напитки. Во время застолья между супругами начался откровенный разговор, из-за которого мужчина приревновал свою благоверную. На фоне подозрений начался спор на повышенных тонах и женщина, не выдержав накала ситуации, ушла в другую комнату, прихватив с собой кухонный нож. Затем она позвала мужа, чтобы закрыть тему конфликта, но скандал продолжился и дама стала размахивать ножом перед ревнивым супругом. Итогом таких действий оказалось ножевое ранение мужчины в область грудной клетки, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Прибывшие участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали 37-летнюю подозреваемую. С места происшествия изъято орудие преступления – кухонный нож.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ей грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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