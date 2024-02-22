Изобильненское водохранилище заполнено на 100%. Алуште этой воды хватит на два года

Рабочая поездка председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова в Алушту началась с осмотра дамбы Изобильненского водохранилища, построенного сорок лет назад на реке Улу-Узень.

Изобильненское водохранилище является основным источником водоснабжения Алушты. Сегодня оно наполнено на 100%, в течение нескольких месяцев регулярно производится сброс воды. По оценкам специалистов, имеющихся запасов хватит почти на два года. В 2023 году здесь построена новая станция для обеззараживания воды, а территория водопроводных очистных сооружений облагорожена, — сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов отметил, что работа Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» выстроена на хорошем уровне.

В преддверии 10-й годовщины возвращения Крыма в Россию и выборов Президента Российской Федерации глава крымского парламента встретился с трудовым коллективом филиала.

В ходе рабочей поездки в регион Владимир Константинов также посетил санаторий «Golden Resort», где жители и гости полуострова проходят курсы лечения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Учреждение работает круглый год, на базе медицинского центра проводится функциональная диагностика и лабораторные исследования.

Владимир Константинов поздравил коллектив учреждения с наступающей 10-й годовщиной возвращения Крыма в Россию и рассказал о значимости предстоящих президентских выборов.

В завершении рабочей поездки в Алушту председатель Государственного Совета Республики Крым встретился с руководством города и местным активом.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.