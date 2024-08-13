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Израильские клиники — в топе медицинских учреждений мира. Почему?
иллюстрация: tamc.co.il

Израильские клиники — в топе медицинских учреждений мира. Почему?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 22:05 13.08.2024

В Израиле существует несколько клиник и медицинских центров, которые получили международное признание за высокий уровень медицинских услуг и инновации. Вот из самых известных:

Tel Aviv Medical Clinic

  • Расположение: Тель-Авив.
  • Описание: Tel Aviv Medical Clinic (Тель-Авивская медицинская клиника) предоставляет качественные медицинские услуги — https://tamc.co.il/. Это частная клиника, которая предлагает широкий спектр медицинских услуг, включая диагностику, амбулаторное и стационарное лечение. В ней работают высококвалифицированные специалисты, и клиника часто привлекает иностранных пациентов.

Медицинский центр Шиба (Sheba Medical Center, Тель ха-Шомер)

  • Расположение: Тель-ха-Шомер, недалеко от Тель-Авива.
  • Описание: Шиба — крупнейший медицинский центр в Израиле и один из крупнейших в мире. В 2023 году этот центр занял 9-е место в рейтинге лучших больниц мира по версии журнала Newsweek. Шиба включает в себя общую больницу, детскую больницу, родильный центр, реабилитационный центр и онкологический институт. Здесь проводятся передовые исследования и инновационные лечения.
  • Известные отделения: Онкология, кардиология, ортопедия, неврология, трансплантация органов.

Медицинский центр Ичилов (Sourasky Medical Center)

  • Расположение: Тель-Авив.
  • Описание: Ичилов, также известный как Тель-Авивский медицинский центр, является одним из крупнейших государственных медицинских учреждений в Израиле. Клиника известна своими передовыми методами лечения в областях онкологии, нейрохирургии, урологии и трансплантологии. Она также популярна среди иностранных пациентов благодаря удобному расположению в Тель-Авиве.
  • Известные отделения: Онкология, нейрохирургия, урология, пластическая хирургия, ортопедия.

Эти клиники отличаются высоким уровнем медицинских услуг, передовыми технологиями и мощной исследовательской базой, что делает их привлекательными для пациентов со всего мира.

Клиники Израиля — почему «Да»?

Израильские клиники считаются одними из лучших в мире по нескольким причинам, связанных с высоким уровнем медицины, инновациями и качеством обслуживания. Вот основные преимущества:

Высокий уровень медицины и квалификация врачей:

  • медицинское образование: врачи в Израиле получают высококачественное медицинское образование, которое продолжается строгой подготовкой и практикой. Множество израильских врачей проходят стажировки и обучение за границей, особенно в США и Европе, что позволяет им работать по самым современным стандартам.
  • опыт и компетенция: Израиль славится высоким уровнем врачей в разных областях медицины, включая онкологию, кардиологию, ортопедию, неврологию и репродуктивную медицину.

Инновации и исследования:

  • развитие технологий: Израиль известен как «стартап-нация» с акцентом на высокие технологии, и это активно используется в медицине. Здесь внедряются передовые медицинские технологии, такие как роботизированная хирургия, точная медицина, генетическое тестирование и персонализированные медицинские подходы.
  • научные исследования: в Израиле проводятся многочисленные медицинские исследования, и многие клиники связаны с университетами и исследовательскими институтами, что позволяет быстро внедрять новейшие достижения науки в клиническую практику.

Высокий уровень обслуживания и медицинского туризма:

  • качество обслуживания: израильские клиники предлагают высокое качество медицинского обслуживания, включая удобства для пациентов, внимание к их потребностям и комфорту.
  • медицинский туризм: Израиль привлекает множество пациентов из-за рубежа благодаря конкурентным ценам, что делает высококлассное медицинское обслуживание более доступным по сравнению с США и Западной Европой.

Скорость и доступность медицинской помощи:

  • быстрая диагностика: в Израиле важным аспектом медицины является быстрота и точность диагностики, что особенно важно при лечении тяжелых заболеваний, таких как рак. Сочетание быстрых обследований и лечения на высоком уровне дает Израилю конкурентное преимущество.
  • доступ к новейшим методам лечения: благодаря тесной связи с исследовательскими центрами, пациенты в Израиле могут получить доступ к новейшим и наиболее эффективным методам лечения, включая участие в клинических испытаниях.

Низкий уровень коррупции и прозрачность системы:

  • этика и прозрачность: медицинская система Израиля характеризуется низким уровнем коррупции и высоким уровнем прозрачности. Это обеспечивает доверие со стороны пациентов как внутри страны, так и за её пределами.

Эти факторы в совокупности делают израильские клиники одними из лучших в мире и привлекательными для пациентов со всего мира.

С какими патологиями обращаются к израильским медикам

Пациенты со всего мира обращаются к израильским медикам с самыми различными патологиями, но есть несколько областей медицины, в которых Израиль особенно известен. Вот наиболее частые патологии и заболевания, с которыми пациенты приезжают на лечение в израильские клиники:

Онкологические заболевания (рак)

  • распространенные виды: рак молочной железы, рак легких, рак простаты, колоректальный рак, рак кожи (включая меланому), рак поджелудочной железы, лейкемия.
  • причина обращения: израильские клиники славятся передовыми методами диагностики и лечения рака, включая инновационные виды терапии, такие как таргетная и иммунотерапия, а также высокоэффективные методы радиотерапии и хирургии.

Кардиологические заболевания

  • распространенные патологии: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, аритмии, сердечная недостаточность.
  • причина обращения: Израиль известен своими кардиологическими и кардиохирургическими центрами, где проводятся сложные операции, включая коронарное шунтирование, аортокоронарное шунтирование, имплантацию кардиостимуляторов и других устройств, а также малоинвазивные процедуры.

Ортопедические заболевания и травмы

  • распространенные проблемы: дегенеративные заболевания суставов (артрит, артроз), травмы позвоночника, спортивные травмы, замена суставов (эндопротезирование), грыжи межпозвоночных дисков.
  • причина обращения: израильские клиники предлагают высококачественные ортопедические операции и восстановительные процедуры, включая роботизированную хирургию и малоинвазивные методы лечения, а также передовые реабилитационные программы.

Неврологические и нейрохирургические заболевания

  • распространенные патологии: эпилепсия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, опухоли мозга, аневризмы, спинальные патологии.
  • причина обращения: Израиль имеет высокий уровень нейрохирургии и неврологии, включая проведение сложных операций на головном и спинном мозге, лечение заболеваний центральной нервной системы с использованием новейших технологий и методов.

Репродуктивные проблемы и бесплодие

  • распространенные проблемы: мужское и женское бесплодие, гормональные расстройства, эндометриоз, проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
  • причина обращения: израильские центры репродуктивной медицины известны высокими показателями успеха в лечении бесплодия, включая ЭКО, донорство яйцеклеток и суррогатное материнство.

Эндокринологические заболевания

  • распространенные патологии: сахарный диабет (особенно диабет 1 типа), заболевания щитовидной железы, ожирение, гормональные дисбалансы.
  • причина обращения: пациенты приезжают в Израиль для лечения сложных эндокринных нарушений, часто требующих интегрированного подхода с использованием новейших методов лечения и технологий мониторинга.

Офтальмологические заболевания

  • распространенные патологии: катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки, заболевания роговицы, рефракционные нарушения.
  • причина обращения: израильские офтальмологические центры предлагают высокоэффективные методы коррекции зрения, включая лазерные процедуры, микрохирургию глаза и имплантацию линз.

Пластическая и реконструктивная хирургия

  • распространенные процедуры: реконструкция после онкологических операций, устранение последствий травм, косметические операции (ринопластика, подтяжка лица, липосакция).
  • причина обращения: высокий уровень пластической хирургии в Израиле привлекает пациентов, как нуждающихся в восстановительных операциях, так и тех, кто ищет эстетическое улучшение внешности.

Израильские клиники известны своей способностью справляться с наиболее сложными и редкими медицинскими случаями, что делает их предпочтительным выбором для пациентов, нуждающихся в высококачественной и передовой медицинской помощи.

Легко ли попасть в израильскую клинику на лечение

Попасть на лечение в израильскую клинику относительно легко, особенно для иностранных пациентов, поскольку Израиль активно развивает медицинский туризм и предоставляет широкий спектр услуг для международных пациентов. Однако процесс требует определенной подготовки и может включать следующие этапы:

Выбор клиники и врача

  • исследование: пациенту следует выбрать подходящую клинику, исходя из специфики заболевания и репутации медицинского центра. Обычно пациенты или их представители связываются напрямую с клиникой или через специализированные медицинские агентства, которые помогают организовать лечение.
  • консультация: после выбора клиники пациенту предлагают дистанционную консультацию с врачом. На этом этапе обсуждаются диагноз, предлагаемые методы лечения, продолжительность пребывания и приблизительная стоимость.

Организация поездки

  • медицинская виза: граждане многих стран могут въехать в Израиль без визы на срок до 90 дней. Однако, если предполагается более длительное пребывание, может потребоваться медицинская виза, которую легко оформить через консульство Израиля или в самой клинике.
  • документы: клиника может запросить медицинские документы, такие как результаты анализов, заключения врачей и другие материалы, для оценки состояния здоровья пациента перед приездом.

Подготовка к лечению

  • перевод документов: если документы на другом языке, их могут попросить перевести на английский или иврит, хотя многие клиники имеют переводчиков, которые помогают с этим на месте.
  • план лечения: после консультации с врачом и анализа представленных данных, пациенту предлагают план лечения и смету, которую необходимо согласовать перед приездом.

Пребывание в Израиле

  • размещение: некоторые клиники предлагают помощь в организации проживания на период лечения, включая отели, апартаменты или даже специализированные гостевые дома для пациентов.
  • транспорт и переводчики: в крупных клиниках есть сотрудники или службы, которые помогают пациентам с транспортом и переводом на время лечения.

Финансовые вопросы

  • оплата: лечение в израильских клиниках обычно платное, и пациентам предлагаются различные способы оплаты. Некоторые клиники принимают страхование, особенно международные полисы, но это нужно уточнять заранее.
  • планирование расходов: заранее обсуждаются все возможные затраты, чтобы пациент был готов к финансовой стороне лечения.

Реабилитация и последующее наблюдение

  • реабилитация: после окончания лечения, если требуется реабилитация, клиника организует этот процесс. В некоторых случаях пациенты могут продолжить наблюдение дистанционно через видеоконсультации.
  • документация: пациенту предоставляются все необходимые документы и рекомендации для дальнейшего лечения или наблюдения на родине.

Медицинские агентства

  • помощь с организацией: если процесс кажется сложным, можно обратиться к агентствам медицинского туризма, которые возьмут на себя организацию всех этапов, от выбора клиники до координации лечения и проживания.

Таким образом, хотя попасть на лечение в Израильскую клинику не сложно, процесс требует предварительного планирования и подготовки, чтобы обеспечить максимально эффективное и комфортное лечение.

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