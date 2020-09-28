Известные художники России едут в Новый Свет, на пленэр

Посёлок Новый Свет на восточном побережье Крыма в октябре соберёт на творческую встречу именитых российских художников.

Как сообщает Туристический портал Крыма , мастера кисти международного класса будут писать гору Орёл, каждый в своей неповторимой манере и технике. Желающие смогут наблюдать за рождением шедевров «в прямом эфире».

Пленэры в Новом Свете стали традиционными, отмечают организаторы. Так, в 2019 году в творческой встрече приняли участие известные российские художники Василий Власов, Марина Щелокова, Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Михаил Тихонов, Сергей Брюханов, Анатолий Горяинов, Владимир Мигачёв и Дмитрий Трубин. В этом году к творческой группе присоединятся Александр Пономарёв, Эдуард Кулиш, Елена Утенкова-Тихонова, Трой Хасиев и Екатерина Трубина.

Художники смогут в прямом смысле слова прочувствовать Крым и передать эту гостеприимную «душу» полуострова на своих картинах: для них подготовлены прогулки, экскурсии и походы.

Конечно, помимо пленэров, будет время надышаться целебным можжевеловым воздухом, искупаться и беззаботно позагорать на песчано-галечном пляже Зеленой бухты, прикоснуться к истории шампанского, созданного по рецептуре самого князя Голицына. Участникам Симпозиума предстоит подняться на гору Орёл, — рассказали организаторы события.

По итогу будет издан каталог художественных работ, а сами картины, как и в прошлом году, станут частью художественной галереи гостиничного комплекса «Новый Свет».