Известный российский предприниматель Герман Стерлигов посетил Ялту

Предприниматель Герман Стерлигов готов рассмотреть возможность реализации на полуострове экологически-чистых натуральных продуктов питания. Об этом он заявил в ходе визита в Ялту.

Я давным-давно мечтал побывать здесь и то, что увидел, меня, по-хорошему, поразило. Во-первых, здесь очень чисто, в отличие от многих российских городов. Во-вторых, вопреки слухам, в Ялте очень хорошая вода. Её пьют из-под крана, она поступает из горных водохранилищ, а в большинстве российских городов из кранов едва ли не сточные воды текут, — поделился своими наблюдениями предприниматель.

Среди недостатков, увиденных Германом Стерлиговым, – сброс неочищенных стоков в Чёрное море, и стихийные свалки, состоящие из пластиковых отходов. Этот вопрос, по словам предпринимателя, нужно решать на федеральном уровне.

Нужно полностью запретить продажу товаров в пластиковой таре, иначе свалки в окрестностях города будут появляться вновь. Вместе с тем, в самой Ялте чисто как в Монако, видно, что у города есть хозяин, — добавил Стерлигов.

Герман Стерлигов известен как один из соучредителей первой в России товарной биржи «Алиса» и ряда других коммерческих проектов. В 2004-м году, он оставил московский бизнес, и вместе с семьёй перебрался в сельскую местность, где организовал производство экологически чистых натуральных крестьянских продуктов. Нечто подобное он может организовать и в Крыму.

Я намерен обсудить с главой администрации Ялты перспективу организовать поставку, либо производство натуральных продуктов питания. Думаю, это будет вполне уместно. Тем более, что здесь есть рестораны, где готовят блюда исключительно из натуральных продуктов, — уточнил Стерлигов.

Он также заверил, что обязательно привезёт Ялту на отдых членов своей семьи, чтобы и они увидели все красоты Южного берега Крыма.