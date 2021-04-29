Ялта готовится к отмене графиков подачи воды. По крайней мере, до октября

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, во всех водозаборах, питающих курорт, накопилось достаточно воды, чтобы отказаться от графиков.

На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн. 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим. Принимаем такое решение.С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой, — отметила Павленко.