Ялта готовится отметить День города

В ближайшие выходные Ялта отметит День города. В программе праздника: открытие городской Доски Почёта, яхтенная регата, выставки, тематические акции, фейерверк.

Ввиду действующего запрета на проведение многолюдных массовых мероприятий, масштабы праздника в этом году сокращены, — отметили в администрации Ялты.

Предварительная программа праздничных мероприятий:

7 августа в 10:00 состоится традиционное открытие обновлённой Доски Почёта у здания администрации города.

8 августа, в основной день празднования с 9:00 до 12:00 можно будет бесплатно посетить пять музеев: Ялтинский историко-литературный музей (ул. Пушкинская, 5, ул. Екатерининская, 8, ул. Красноармейская, 5); музей «Поляна сказок» (ул. Яузы, 28); Дом-музей А.П. Чехова в Ялте (ул. Кирова, 112); Ливадийский дворец-музей (пгт. Ливадия, ул. Батурина, д. 44а); Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

С 10:00 до 12:00 на площади Ленина все желающие смогут ознакомиться с выставкой ретро-автомобилей.

В 11:00 в посёлке Голубой залив откроется парк-музей «Чеховский вишнёвый сад».

В 16:00 в акватории Ялтинского морского порта состоится яхтенная регата. В 17:00 на набережной у памятника Н.П. Краснову начнёт работу выставка живописи с элементами вечернего пленэра «Город Я». Завершаться праздничные мероприятия в 22:00 праздничным фейерверком в акватории порта.

Также с 8 августа на набережной будут транслироваться песни о Ялте, у памятника Ленину откроется фотовыставка «Города-побратимы», а в Центре культуры на улице Руданского, 8, с 10:00 до 13:00 можно будет ознакомиться с экспозицией «Ялта глазами фотографа» крымских фотоклубов.

9 августа на набережной с 10:00 до 14:00 будет проводиться стендовый «кроссбукинг» — обмен прочитанными книгами и журналами.

Немало мероприятий запланировано и в посёлках, а также городе Алупка. Так в гурзуфском Доме культуры откроется художественная выставка «С любовью к Гурзуфу», Никитский центр культуры проведёт дистанционный конкурс «Море-море, мир бездонный!», организует праздничный репортаж «Тебе, любимая Ялта». В Симеизе на проспекте имени Ленина откроется выставка работ самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Ах, Ялта, ты — красавица такая! Под жарким солнцем конкурс «Море-море, мир бездонный!», организует праздничный репортаж «Тебе, любимая Ялта». В Симеизе на проспекте имени Ленина откроется выставка работ самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Ах, Ялта, ты — красавица такая! Под жарким солнцем Юга золотая».

Своеобразным продолжением Дня города Ялты станет Чемпионат по прыжкам в воду, проведение которого запланировано в районе 4-го причала в акватории порта 22 августа. Начнутся соревнования в 16:00, церемония награждения — в 19:30. В рамках соревнований, в 21:30 запланировано водное шоу, и в 22:00 — фейерверк.

Фото и материалы: отдел информационной политики администрации Ялты.