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Ялта и Алушта - в топе самых комфортных городов для удаленки в 2021 году
фото: InstagramFOTOGRAFIN (pixabay.com)

Ялта и Алушта — в топе самых комфортных городов для удаленки в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 26.01.2021

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году. Благодаря растущей тенденции на удаленную работу,  увеличивается спрос на города, комфортные для удаленки.

Немаловажны следующие параметры при выборе направления: 1) Отсутствие проблем с водой. Так, к примеру, эта проблема есть в Геленджике, поэтому для удаленной работы там чаще выбирают отели с собственной скважиной, чем апартаменты и квартиры. 2) Хорошее интернет покрытие. 3) Современные ЖК ( актуально при бронировании апартаментов и квартир). 4) Экологичность направления, климат, наличие парков. 5) Возможность организовать досуг детям, — отмечают эксперты сервиса.

Топ-8 самых комфортных городов для удаленки в 2021 году (на основании 1200 бронирований с целью работы с середины января по конец апреля):

  1. Ялта — 22 %
  2. Сочи — 18%
  3. Алушта  — 10%
  4. Анапа — 6%
  5. Ростов-на- Дону — 4%
  6. Пятигорск — 3%
  7. Воронеж — 2%
  8. Волгоград — 2%

Ялта и Алушта - в топе самых комфортных городов для удаленки в 2021 году

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