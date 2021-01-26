Ялта и Алушта — в топе самых комфортных городов для удаленки в 2021 году

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году. Благодаря растущей тенденции на удаленную работу, увеличивается спрос на города, комфортные для удаленки.

Немаловажны следующие параметры при выборе направления: 1) Отсутствие проблем с водой. Так, к примеру, эта проблема есть в Геленджике, поэтому для удаленной работы там чаще выбирают отели с собственной скважиной, чем апартаменты и квартиры. 2) Хорошее интернет покрытие. 3) Современные ЖК ( актуально при бронировании апартаментов и квартир). 4) Экологичность направления, климат, наличие парков. 5) Возможность организовать досуг детям, — отмечают эксперты сервиса.

Топ-8 самых комфортных городов для удаленки в 2021 году (на основании 1200 бронирований с целью работы с середины января по конец апреля):

Ялта — 22 % Сочи — 18% Алушта — 10% Анапа — 6% Ростов-на- Дону — 4% Пятигорск — 3% Воронеж — 2% Волгоград — 2%