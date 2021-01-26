Ялта и Алушта — в топе самых комфортных городов для удаленки в 2021 году

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые комфортные города для удаленной работы в 2021 году. Благодаря растущей тенденции на удаленную работу, увеличивается спрос на города, комфортные для удаленки.
Немаловажны следующие параметры при выборе направления: 1) Отсутствие проблем с водой. Так, к примеру, эта проблема есть в Геленджике, поэтому для удаленной работы там чаще выбирают отели с собственной скважиной, чем апартаменты и квартиры. 2) Хорошее интернет покрытие. 3) Современные ЖК ( актуально при бронировании апартаментов и квартир). 4) Экологичность направления, климат, наличие парков. 5) Возможность организовать досуг детям, — отмечают эксперты сервиса.
Топ-8 самых комфортных городов для удаленки в 2021 году (на основании 1200 бронирований с целью работы с середины января по конец апреля):
- Ялта — 22 %
- Сочи — 18%
- Алушта — 10%
- Анапа — 6%
- Ростов-на- Дону — 4%
- Пятигорск — 3%
- Воронеж — 2%
- Волгоград — 2%
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