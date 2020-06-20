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Ялта и Евпатория - в топ-10 лучших городов для пап
фото: pxhere.com

Ялта и Евпатория — в топ-10 лучших городов для пап

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:12 20.06.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню отца, 21 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать папам.

Большинство туристов (25%) отметили Ялту как самый лучший город, где отцы со своими детьми могут хорошо отдохнуть этим летом. На втором месте — Карелия: 19,87% пап хотят показать своим детям красоту русского севера, а самим порыбачить и поохотиться в местных лесах. «Бронзу» получил Сочи — 17,95%. Также 11,54% российских пап с удовольствием отдыхают в Евпатории летом, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По данным опроса Tvil.ru, лучшими городами для пап пользователи соцсетей считают Кисловодск в Ставропольском крае (7,05%), Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии (5,77%), Джемете в Анапе и Санкт-Петербург (по 3,85%), Иркутск (3,21%) и Москву (1,92%).

Десять самых лучших городов для отдыха папам:

1. Ялта, 25%
2. Карелия, 19,87%
3. Сочи, 17,95%
4. Евпатория, 11,54%
5. Кисловодск, 7,05%
6. Домбай и Архыз, 5,77%
7-8. Джемете и Санкт-Петербург, 3,85%
9. Иркутск, 3,21%
10. Москва, 1,92%

* По данным опроса соцсетей

Ялта и Евпатория - в топ-10 лучших городов для пап

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