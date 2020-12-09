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Ялта и Севастополь - в топе популярных городов для рождественских путешествий
фото: JillWellington (pixabay.com)

Ялта и Севастополь — в топе популярных городов для рождественских путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 20:10 09.12.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для рождественских путешествий.

В топ-8 самых популярных вошли: Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Шерегеш, Казань, Кисловодск и Кировск. Несмотря на то, что в Санкт-Петербург власти просят не ехать, бронирования продолжают активно идти в северную столицу, но по сравнению с прошлым годом наблюдается падение бронирований на 5%. По другим же направлениям наблюдаем активный рост, — отмечают в пресс-службе сервиса.

46% туристов на Рождество бронируют квартиры, 45% — отели и это на 12,5% меньше, чем в прошлом году и 8,5 % — дома. Средняя стоимость ночи составит на рождественские даты 4400 за сутки без завтрака на троих.

Рост бронирований на рождественские даты составил 50% в Ялту и Сочи, в Севастополь и Шерегеш — 14%. Кировск становится довольно популярным направлением для туристов, видимо большое количество путешественников хотят увидеть северное сияние и покататься на лыжах, рост бронирований составил 100%.

Ялта и Севастополь - в топе популярных городов для рождественских путешествий

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