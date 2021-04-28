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Ялта и Симферополь - в топ-10 направлений для бронирования апартаментов на лето 2021
фото: StockSnap (pixabay.com)

Ялта и Симферополь — в топ-10 направлений для бронирования апартаментов на лето 2021

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 28.04.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких направлениях туристы бронируют чаще всего апартаменты, а также какие услуги в апарт-отелях пользуются наибольшим спросом. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами на лето 2021 года.

Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ростовская, Московская области, Карелия, Алтай в России, а также Абхазия лидируют в рейтинге самых популярных направлений, где туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на лето. По статистике, туристы бронируют апартаменты на лето от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апартаментах в Сегеже, дороже – в Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десятку самых популярных услуг в апартаментах составили: холодильник (15%), кондиционер (14%), интернет Wi-Fi (13%), набор посуды (12%), стиральная машинка (9%), двуспальная кровать (8%), балкон (6%), электрочайник (6%), телевизор (5%) и микроволновая печь (4,5%).

Десять направлений для бронирования апартаментов на лето 2021:

  1. Ялта – 5336 руб. / 9 ночей *
  2. Сочи – 3217 руб. / 10 ночей
  3. Санкт-Петербург – 4486 руб. / 5 ночей
  4. Сухум – 2685 руб. / 14 ночей
  5. Таганрог – 2400 руб. / 7 ночей
  6. Серпухов – 3267 руб. / 9 ночей
  7. Артыбаш – 4700 руб. / 2 ночи
  8. Сегежа — 2000 руб. / 5 ночей
  9. Гагра – 5000 руб. / 6 ночей
  10. Симферополь – 2245 руб. / 2,5 ночи

*Средняя стоимость ночи в апартаментах

Ялта и Симферополь - в топ-10 направлений для бронирования апартаментов на лето 2021

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