Ялта Международный женский день будет праздновать 4 дня. Мероприятия

В Ялте в этом году празднование Международного женского дня продлится с 6 по 9 марта.

Ежедневно, с 10:00 до 22:00, на ялтинской набережной для жителей и гостей будет работать праздничная ярмарка, на которой свою продукцию представят производители сыра, мясных деликатесов, испанских оливок, сладостей, меда, сувениров ручной работы. Кроме того, ежедневно в это же время на центральной улице города пройдет выставка дамских шляпок, вернисаж крымской косметики и многое другое, здесь же будет работать фотозона. Для самых юных ялтинцев, с 7 до 9 марта, с 13:00 – 15:00, будет организован Детский городок, на котором будут работать аттракционы, карусели, мастер-классы и игровые программы для детей (7 и 9 марта, с 14:00 до 15:00, а 8 марта с 13:00 до 14:00), — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Главные праздничные мероприятия запланированы на 8 марта.

Череду мероприятий откроет в 12.00 выставка ретро автомобилей «Женщины. Цветы. Автомобили», которая состоится на набережной.

Далее жителей и гостей города приглашают присоединиться к флешмобу «Танцующий город 8 марта».

С 14.00 до 16.00 будет проходить ялтинский променад «Дама с собачкой», во время которого состоится конкурс на лучшую одежду для собак, а также конкурс на самую изящную даму с собачкой.

Продолжит праздничный день мероприятие «Чеховский вишневый пирог». Позже огромный пирог разрежут более чем на 3000 кусочков и угостят им всех присутствующих.

В 18:45 начнется ледовое шоу, кульминацией которого станет цифра «8», вырезанная изо льда.

Также посетителей праздника порадуют lounge-музыка, Jazz-бэнды и вокальные проекты, танцевальные коллективы и кавер-группы из городов Крыма и других регионов России. Кроме того, 7 марта в Ялте состоится Чемпионат Крыма по флейрингу (бармен-шоу), а 9 марта с 14.00 до 17.00 будет проходить Jumping Dance и воздушная феерия от студии ТанцPole.