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Ялта – на «жестком» графике водоснабжения: три часа утром и три часа вечером

Ялта – на «жестком» графике водоснабжения: три часа утром и три часа вечером

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 14:36 25.02.2021

В связи уменьшением дебита воды местных источников, с 25 февраля водоснабжение городского округа Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».

Подача воды будет осуществляться  с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что остроту проблемы водоснабжения Большой Ялты сняли «альтернативные источники», а водохранилища пополнились до 5 млн. кубометров полезного объема (четверть годовой потребности). Но что-то пошло не так.

Ялта – на «жестком» графике водоснабжения: три часа утром и три часа вечером

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