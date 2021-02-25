Ялта – на «жестком» графике водоснабжения: три часа утром и три часа вечером

В связи уменьшением дебита воды местных источников, с 25 февраля водоснабжение городского округа Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».
Подача воды будет осуществляться с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что остроту проблемы водоснабжения Большой Ялты сняли «альтернативные источники», а водохранилища пополнились до 5 млн. кубометров полезного объема (четверть годовой потребности). Но что-то пошло не так.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..