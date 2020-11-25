Ялта перейдет на подачу воды по графику. С 27 на 28 ноября

Такое решение было принято в ходе совещания по вопросам водообеспечения Ялты, которое прошло под руководством временно исполняющего полномочия главы администрации города, первого заместителя главы администрации Янины Павленко. По словам специалистов, сейчас в водохранилищах, которые снабжают наш город, зафиксирован исторический минимум уровня воды. Они заполнены только на 17%. Притока воды не наблюдается, что абсолютно не типично для ноября.

Введение ограничений — мера вынужденная и надеемся, что временная. Это позволит нам сэкономить воду, которая по ночам уходит в землю через изношенные сети. Сейчас мы, безусловно, надеемся на осадки, но готовимся к самому пессимистичному сценарию. Спустя неделю мы проанализируем, насколько эффективно было ограничение водоснабжения в ночное время и будем принимать решение, что делать дальше, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

В тоже время пока притока воды не наблюдается, что абсолютно не типично для ноября.

Стоит отметить, что в начале лета водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды. И сейчас он не типично высок для данного времени года, — говорит директор Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал Южного Берега Крыма» Дмитрий Беднов.

Специалисты также подчёркивают: прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.

Кроме того, многолетний анализ погодных условий показывает, что в это время года уже всегда наступал сезон дождей. Сейчас же, при отсутствии осадков и, не принимая никаких мер по ограничению потребления воды, запасов хватит до начала следующего года.

Большой проблемой продолжает оставаться изношенность инженерных сетей, что приводит к потере более чем 50% воды. Ограничение подачи в ночное время суток позволит минимизировать эту цифру. Жители ночью не активно пользуются водой, но давление в трубах сохраняется, а значит, происходят утечки.

При этом, как подчеркнула Янина Павленко, данное ограничение ни в коем случае не должно затронуть работу социальной сферы. Кроме того, она уточнила, что круглосуточно вода будет подаваться и в те дома, которые находятся на одной линии водоснабжения с социально-важными объектами. Ознакомиться с графиком подачи воды можно на официальной странице МОГО Ялты на Портале Правительства Республики Крым по ссылке https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/18094 .

Первоочередная задача – разработать меры, которые позволят снизить расход воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения, — заявляет Янина Павленко.