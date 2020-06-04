Ялта планирует отметить День России в режиме онлайн

День России в режиме онлайн планируют отметить как ялтинские, так и поселковые учреждения культуры.
Начнутся виртуальные мероприятия 11 июня с онлайн-концерта с мастер-классом «Русские мотивы на Великосветских балах», который приготовил в подарок Никитский поселковый клуб (https://vk.com/club194119459). Начало в 10:00. Также в этот день пройдет праздничный концерт «Твои просторы», подготовленный Ялтинским центром культуры (https://vk.com/yalyaltamovos), — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.
Симеизский поселковый клуб запланировал выставку работ студии ИЗО «Я люблю твои просторы, Родина моя – Россия» и презентацию литературно-краеведческого музея им М.М.Коцюбинского «Симеиз- жемчужина Крыма, жемчужина России» (https://vk.com/simeizclub). Форосский поселковый клуб в День России опубликует видеоролик «Крым-Россия-Навсегда» (https://vk.com/id35497326)
Организаторы мероприятий приглашают присоединиться к онлайн-трансляциям всех ялтинцев и гостей курорта и отметить День России вместе.
иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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