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Ялта планирует отметить День России в режиме онлайн

Ялта планирует отметить День России в режиме онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 12:06 04.06.2020

День России в режиме онлайн планируют отметить как ялтинские, так и поселковые учреждения культуры.

Начнутся виртуальные мероприятия 11 июня с онлайн-концерта с мастер-классом «Русские мотивы на Великосветских балах», который  приготовил в подарок Никитский поселковый клуб (https://vk.com/club194119459). Начало в 10:00. Также в этот день пройдет праздничный концерт «Твои просторы», подготовленный Ялтинским центром культуры  (https://vk.com/yalyaltamovos), — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Основная череда трансляций состоится в День России, 12 июня. Так, Гаспринский поселковый клуб  в 16:00 проведет онлайн выставку-конкурс рисунков   «Моя Родина-Россия» (https://vk.com/public193947690). Концертную программу запланировал Гурзуфский дом культуры  (https://vk.com/public193883681), а Кореизский поселковый клуб в 12:00 проведет трансляцию видеоряда из рисунков детей «Моя страна – Россия!» (https://ok.ru/group/54024698003640).  Онлайн – концерт «Русь, Россия, Родина моя…» пройдет в Краснокаменском поселковом клубе (https://ok.ru/group/56695306256517). А клуб п.Олива продемонстрирует поздравительную подборку видеороликов (https://vk.com/fori_art).

Симеизский поселковый клуб запланировал выставку работ студии ИЗО «Я люблю твои просторы, Родина моя – Россия» и презентацию литературно-краеведческого музея им М.М.Коцюбинского «Симеиз- жемчужина Крыма, жемчужина России» (https://vk.com/simeizclub). Форосский поселковый клуб в День России опубликует видеоролик «Крым-Россия-Навсегда» (https://vk.com/id35497326)

Организаторы мероприятий приглашают присоединиться  к онлайн-трансляциям всех ялтинцев и гостей курорта и отметить День России вместе.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ялта планирует отметить День России в режиме онлайн

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