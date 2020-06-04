Ялта планирует отметить День России в режиме онлайн

День России в режиме онлайн планируют отметить как ялтинские, так и поселковые учреждения культуры.

Начнутся виртуальные мероприятия 11 июня с онлайн-концерта с мастер-классом «Русские мотивы на Великосветских балах», который приготовил в подарок Никитский поселковый клуб ( https://vk.com/club194119459 ). Начало в 10:00. Также в этот день пройдет праздничный концерт «Твои просторы», подготовленный Ялтинским центром культуры (https://vk.com/yalyaltamovos), — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Основная череда трансляций состоится в День России, 12 июня. Так, Гаспринский поселковый клуб в 16:00 проведет онлайн выставку-конкурс рисунков «Моя Родина-Россия» ( https://vk.com/public193947690 ). Концертную программу запланировал Гурзуфский дом культуры ( https://vk.com/public193883681 ), а Кореизский поселковый клуб в 12:00 проведет трансляцию видеоряда из рисунков детей «Моя страна – Россия!» ( https://ok.ru/group/54024698003640 ). Онлайн – концерт «Русь, Россия, Родина моя…» пройдет в Краснокаменском поселковом клубе ( https://ok.ru/group/56695306256517 ). А клуб п.Олива продемонстрирует поздравительную подборку видеороликов ( https://vk.com/fori_art ).

Симеизский поселковый клуб запланировал выставку работ студии ИЗО «Я люблю твои просторы, Родина моя – Россия» и презентацию литературно-краеведческого музея им М.М.Коцюбинского «Симеиз- жемчужина Крыма, жемчужина России» ( https://vk.com/simeizclub ). Форосский поселковый клуб в День России опубликует видеоролик «Крым-Россия-Навсегда» ( https://vk.com/id35497326 )

Организаторы мероприятий приглашают присоединиться к онлайн-трансляциям всех ялтинцев и гостей курорта и отметить День России вместе.

иллюстрация: Отдел информационной политики Администрации города Ялта