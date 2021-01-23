Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно

8 единиц специализированных автомобилей были переданы Ялте на безвозмездной основе по распоряжению Совета министров Республики Крым. Машины будут закреплены за коммунальными предприятиями города. Среди полученной техники — два самосвала для перевозки сыпучих грузов, агрегат для побелки фасадов зданий и автокран «Челябинец», грузоподъёмностью 25 тонн, который, в том числе, будет использован при сносе незаконных строений и рекламных конструкций.

Ранее для этих целей приходилось нанимать подрядную организацию. Кроме того, в распоряжение муниципалитета поступили три комбинированные машины с оборудованием, которые будут работать круглогодично: для расчистки дорог и посыпки пескосоляной смесью в зимний период, и для поливомоечных работ — в летний. Подспорьем в решении коммунальных вопросов станут маневренные мини-погрузчики с базовым ковшом, которых в нашем городе еще не было, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Многофункциональную спецтехнику можно будет применять для подборки мусора, подвозки материалов во время строительных работ, расчистки снега, выкорчевывания пней и многого другого.

Разумеется, парк коммунальной техники продолжим обновлять. Несмотря на то, что сейчас в распоряжении муниципалитета более 40 единиц спецмашин, среди них есть и те, которые работают больше полувека — снегоуборочные и поливомоечные машины конца 60-х годов, — отмечает глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Комбинированные дорожные машины переданы МБУ «ДЭУ», а мини-погрузчики и самосвалы будут использоваться и специалистами МБУ «Зеленстрой». Кроме того, на баланс МУП «РЭО-2» передан побелочный агрегат. Вся техника готова приступить к обслуживанию территории муниципального образования.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта