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Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно

Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 12:29 23.01.2021

8 единиц специализированных автомобилей были переданы Ялте на безвозмездной основе по распоряжению Совета министров Республики Крым. Машины будут закреплены за коммунальными предприятиями города. Среди полученной техники — два самосвала для перевозки сыпучих грузов, агрегат для побелки фасадов зданий и автокран «Челябинец», грузоподъёмностью 25 тонн, который, в том числе, будет использован  при сносе незаконных строений и рекламных  конструкций.

Ранее для этих целей приходилось нанимать подрядную организацию. Кроме того, в распоряжение муниципалитета поступили три  комбинированные  машины с оборудованием, которые  будут работать круглогодично: для расчистки дорог и посыпки пескосоляной смесью в зимний период, и для поливомоечных работ — в летний. Подспорьем в решении коммунальных вопросов станут маневренные мини-погрузчики с базовым ковшом, которых в нашем городе еще не было, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты. 

Многофункциональную спецтехнику можно будет применять для  подборки мусора, подвозки материалов во время строительных работ, расчистки снега, выкорчевывания пней и многого другого.

Разумеется, парк коммунальной техники продолжим обновлять. Несмотря на то, что сейчас в распоряжении муниципалитета более 40 единиц спецмашин, среди них есть и те, которые работают больше полувека —  снегоуборочные и поливомоечные машины конца 60-х годов, — отмечает глава администрации города Ялта Янина Павленко. 

Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно

Комбинированные дорожные машины переданы МБУ «ДЭУ»,  а мини-погрузчики и самосвалы будут использоваться и специалистами МБУ «Зеленстрой». Кроме того, на баланс МУП «РЭО-2» передан побелочный агрегат. Вся техника готова приступить к обслуживанию территории муниципального образования.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ялта получила новую коммунальную технику. Безвозмездно

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