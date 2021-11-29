Ялта присоединилась к акции «Маленькие радости для врачей»

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, депутаты Ялтинского городского совета Жанна Кислица и Наталья Белуха, представитель Департамента образования и молодёжной политики Администрации города Ялта Евгений Хрычёв и молодёжный актив города в рамках Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей» передали 400 сладких наборов от местного производителя, чай и кофе медицинским работникам ковидного госпиталя, инфекционной больницы, Ялтинской станции скорой медицинской помощи и Амбулаторного ковидного центра при Ялтинской поликлинике №1.

Таким образом, мы решили поддержать наших медицинских работников в этот сложный для них период жизни. Уже второй год врачам приходится трудиться практически на износ. Каждый день они рискуют своим здоровьем и спасают жизни больных COVID-19. Спасибо нашим врачам за их важную работу и заботу о пациентах. Прежде всего, желаю им, чтобы пандемия коронавирусной инфекции быстрее пошла на спад и они начали трудиться в привычном режиме, — цитирует пресс-служба Константина Шимановского.

Со своей стороны Евгений Хрычёв, пояснил, что Всероссийская акция «Маленькие радости для врачей» проходит в рамках работы волонтёрского центра #МыВместе совместно с партией «Единая Россия».

Сегодня особенно важно поддержать наших медицинских работников. Мы не могли остаться в стороне и присоединились к Всероссийской акции, цель которой проявить внимание к врачам, медсёстрам и санитарам, которые работают с больными COVID-19. Помимо чая, кофе и сладостей, мы передали им рисунки, открытки и плакаты, сделанные руками наших школьников. В своих поделках ребята адресуют медикам добрые слова и тёплые пожелания, — пояснил Евгений Хрычёв.

Источник: Ялтинский городской совет