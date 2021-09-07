Ялта — среди популярных направлений для отдыха в октябре

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где провести отпуск в октябре в России.

Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород, Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений для отдыха в октябре 2021. По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Гагре, дороже — в Осташкове, — отмечают аналитики сервиса.