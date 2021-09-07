Ялта — среди популярных направлений для отдыха в октябре

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где провести отпуск в октябре в России.
Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород, Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений для отдыха в октябре 2021. По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Гагре, дороже — в Осташкове, — отмечают аналитики сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.
Десятка популярных направлений для отдыха в октябре:
- Ялта — 2810 рубль / 9 ночей *
- Сочи — 1859 рубль /10 ночей
- Санкт-Петербург — 2525 рубль / 6 ночей
- Кисловодск — 1916 рубль / 6,5 ночи
- Гагра — 1483 рубль / 13 ночей
- Москва — 2461 рубль / 3 ночи
- Калининград — 1523 рубль / 5 ночей
- Казань — 2325 рубль / 6 ночей
- Осташков — 3400 рубль / 5 ночей
- Нижний Новгород — 1940 рубль / 4 ночи
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток
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