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Ялта - среди популярных направлений для отдыха в октябре
фото: pxhere.com

Ялта — среди популярных направлений для отдыха в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:38 07.09.2021

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где провести отпуск в октябре в России.

Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород, Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии составили десятку популярных направлений для отдыха в октябре 2021. По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в октябре в Гагре, дороже — в Осташкове, — отмечают аналитики сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

Десятка популярных направлений для отдыха в октябре:

  1. Ялта — 2810 рубль / 9 ночей *
  2. Сочи — 1859 рубль /10 ночей
  3. Санкт-Петербург — 2525 рубль / 6 ночей
  4. Кисловодск — 1916 рубль / 6,5 ночи
  5. Гагра — 1483 рубль / 13 ночей
  6. Москва — 2461 рубль / 3 ночи
  7. Калининград — 1523 рубль / 5 ночей
  8. Казань — 2325 рубль / 6 ночей
  9. Осташков — 3400 рубль / 5 ночей
  10. Нижний Новгород — 1940 рубль / 4 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Ялта - среди популярных направлений для отдыха в октябре

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