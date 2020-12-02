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Ялта - в лидерах популярных направлений для зимовки в России
фото: annatroyno (pixabay.com)

Ялта — в лидерах популярных направлений для зимовки в России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 02.12.2020

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил какие направления больше всего выбирают для зимовки. Границы закрыты и многие нашли неплохую альтернативу Тайланду в городах нашего Юга. Наибольшей популярностью для зимовки пользуются Сочи и Ялта их выбирают по 29% туристов, на третьем месте Севастополь — 20%, менее популярен Кисловодск, Феодосия, Адлер и Горячий Ключ, их выбирают по 4% туристов.

В период зимовки — c 1 декабря по конец февраля 2021 гг. — туристы бронируют от месяца до 3-х месяцев. Такая аренда обойдется к примеру в Сочи в сутки 1300 за двоих, а в Горячем Ключе 900 рублей в сутки за двоих. В основном на зимовку бронируют пары — это 47% , женщины с детьми 26% и одиночки — 21%. В основном бронируют апартаменты или выбирают номера в отелях с кухней. Владельцы объектов размещения охотно предоставляют скидки на длительное проживание, — отмечает руководитель пресс-службы Tvil.ru  Оксана Шустикова.

Сочи и Ялта, говорят эксперты турсферы, становятся точками притяжения удаленщиков, в кафе жалуют таких посетителей и можно только за чашечку кофе проработать весь день. Пользуются популярностью онлайн-доставки и каршеринги. Вся индустрия подстраивается под новые реалии и тренды.

Восемь популярных направлений для зимовки на Юге России:

  • Ялта 29%
  • Сочи 29%
  • Севастополь 20%
  • Кисловодск 4 %
  • Феодосия 4%
  • Адлер 4%
  • Горячий Ключ 4%

Данные составлены на основании 350 броней с датами проживания с 1 декабря по 28 февраля 2021 гг.

Ялта - в лидерах популярных направлений для зимовки в России

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