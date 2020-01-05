Ялта в новогоднюю ночь установила рекорд. И празднования продолжаются

По подсчётам администрации Ялты, в новогоднюю ночь встретить 2020-й на набережной собрались не менее 35 тысяч человек.

Новогодняя ночь 2019-2020 побила все рекорды: по предварительным данным на ялтинской набережной собралось не менее 35 тысяч человек. Новогодний марафон стартовал 31 декабря с выступления ди-джеев и кавер-группы «Курага», продолжился поздравлением под бой курантов президента, а завершился новогодними пожеланиями от Деда Мороза и Снегурочки. При этом впервые за многие годы ялтинское небо озарилось грандиозным фейерверком, который продолжился еще и вечером 1 января, — сообщили Турпорталу Крыма в ялтинской администрации.

В первые дни января туристы и ялтинцы смогли побороться за победу в городском конкурсе «Новогодняя эко-ёлка 2020», проявить свои вокальные данные и сразиться с соперникам и в караоке-турнире. Как отметили в администрации курорта, в течение трёх дней в нём приняли участие гости из Луганска, Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов Крыма, России и ближнего зарубежья.

Вместе с тем новогодние и рождественские мероприятия в Ялте продолжаются:

По 8 января на набережной города, в режиме нон-стоп, продолжаются новогодние мероприятия для самых маленьких жителей и гостей курорта. Здесь работает новогодний детский шатёр, в котором с 12 до 18 ежедневно проводятся тематические мастер-классы, анимационные программы, работает детский кинотеатр, организовано катание на санках, аквагрим и многое другое. Для взрослых с 1 по 5 января, на набережной выступают творческие коллективы и кавер-группы Крыма, проводится шоу-программа и дискотека. Мероприятия проходят ежедневно с 14.00 до 22.00, — указывают городские власти.

Цикл рождественских мероприятий стартует в Ялте 6 января. В этот день с 14.00 до 22.00 на набережной пройдёт фолк-фестиваль «Сочельник», в рамках которого запланирован спектакль для детей, выступление фольклорных коллективов Крыма и песочная анимация. А 7 января в полдень новогодняя столица Крыма приглашает на фестиваль «Рождественский звездопад». 8 января в 14.00 на набережной развернётся настоящий карнавал «Зима чудес». В программе: выступление творческих коллективов, шоу-программа и дискотека.