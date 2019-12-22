Ялта — в огнях! В городе презентовали новогоднюю иллюминацию, но это ещё не всё

Ялта празднование Нового года начала, представив яркое шоу — одновременно тысячами огней засияла новогодняя ёлка, ротонды, входная группа, световые конструкции, сказочный домик, украшения на деревьях и многое другое.

Душа радуется за Ялту. Мы много лет говорили о том, что должна появиться дополнительная иллюминация и сегодня это происходит! Сделан большой шаг для создания праздничного настроения у гостей и жителей Ялты, — цитирует пресс-служба ялтинской администрации министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

По словам Главы муниципального образования городской округ Ялта — председателя Ялтинского городского совета Константина Шимановского, это только первый этап подключения световых конструкций. До встречи Нового года все работы по праздничному оформлению Ялты будут завершены.

Мы планируем полностью осветить всё троллейбусное кольцо. При въезде в город также установлена новогодняя ёлка, которая совсем скоро засверкает огнями. Все это будет способствовать праздничному настроению. Приглашаем всех на новогодние праздники в Ялту, — отмечает Константин Шимановский.

В администрации Ялты также сообщили, что более 80% подсветки останется в городе и после новогодних праздников и будет радовать гостей и жителей города круглогодично.

фото: пресс-служба Отдела информационной политики Администрации Ялты