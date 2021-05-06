Ялта — в топ-10 популярных городов для отдыха в одиночку в мае

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города популярны у туристов, путешествующих в одиночку.

Самыми популярными городами, куда можно поехать одному в мае, стали: Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль в России, а также Гагра в Абхазии. По статистике, одиночки бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре (менее тысячи рублей в сутки), дороже – в Ярославль. Туристы, путешествующие в одиночке, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы – 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдётся в 8940 рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.