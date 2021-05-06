Ялта — в топ-10 популярных городов для отдыха в одиночку в мае

Сервис бронирования жилья для отдыха
Самыми популярными городами, куда можно поехать одному в мае, стали: Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль в России, а также Гагра в Абхазии. По статистике, одиночки бронируют жильё для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре (менее тысячи рублей в сутки), дороже – в Ярославль. Туристы, путешествующие в одиночке, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы – 82%, всего 15% останавливаются в квартирах. В среднем, отдых в мае на одного обойдётся в 8940 рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку, в мае 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха в одиночку в мае:
- Ялта – 2225 ₽ / 5,5 ночи *
- Калининград – 1425 ₽ / 7 ночей
- Санкт-Петербург – 2459 ₽ / 6 ночей
- Москва — 1486 ₽ / 3 ночи
- Краснодар – 628 ₽ / 1 ночь
- Красноярск – 1838 ₽ / 2 ночи
- Гагра – 400 ₽ / 17 ночей
- Екатеринбург – 400 ₽ / 3 ночи
- Казань — 1725 ₽ / 2 ночи
- Ярославль – 2460 ₽ / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в мае 2021
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