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Ялта - в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой
фото: Yan Krukov (pexels.com)

Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:16 09.11.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой.

В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми вошли российские города: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, Калининград, Осташков. По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.

Десять популярных городов для путешествий с детьми зимой:

  1. Ялта — 6019 руб. / 6 ночей *
  2. Сочи — 4380 руб. / 5 ночей
  3. Санкт-Петербург — 3855 руб. / 4 ночи
  4. Москва — 4403 руб. / 5 ночей
  5. Великий Устюг — 4100 руб. / 3 ночи
  6. Пятигорск — 2789,5 руб. / 6 ночей
  7. Шерегеш — 10033 руб. / 4,5 ночи
  8. Лахденпохья — 10357 руб. / 3,5 ночи
  9. Калининград — 2400,5 руб. / 5,5 ночи
  10. Осташков — 11667 руб. / 3 ночи

* Средние затраты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Ялта - в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой

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