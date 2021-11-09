Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми зимой

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать с детьми отдыхать зимой.

В десятку популярных городов для зимних поездок с детьми вошли российские города: Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Пятигорск, Шерегеш, Лахденпохья, Калининград, Осташков. По статистике Tvil.ru, туристы с детьми бронируют жильё для отдыха зимой от 3 до 6 ночей и тратят на проживание от 2,4 до 11,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семьёй в зимние выходные в Калининграде, дороже — в Осташкове, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с детьми с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022.

Десять популярных городов для путешествий с детьми зимой:

Ялта — 6019 руб. / 6 ночей * Сочи — 4380 руб. / 5 ночей Санкт-Петербург — 3855 руб. / 4 ночи Москва — 4403 руб. / 5 ночей Великий Устюг — 4100 руб. / 3 ночи Пятигорск — 2789,5 руб. / 6 ночей Шерегеш — 10033 руб. / 4,5 ночи Лахденпохья — 10357 руб. / 3,5 ночи Калининград — 2400,5 руб. / 5,5 ночи Осташков — 11667 руб. / 3 ночи

* Средние затраты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей