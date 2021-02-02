Ялта — в топ-10 популярных городов для путешествия с питомцами

Сейчас питомец, отмечают эксперты TVIL.RU, — это неотъемлемая часть семьи и можно сказать полноценный путешественник. С каждым годом появляется все больше объектов размещения, готовых принять с питомцами.
Туристы с питомцами в основном для размещения выбирают отели (68%), квартиры и дома менее популярны — выбирают 15% туристов. Что немаловажно, такие туристы останавливаются для проживания от 5 ночей и основательно подходят и к выбору объекта размещения и условий для питомца, — говорят эксперты сервиса.
Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами:
1. Ялта — 15%
2. Сочи — 11%
3. Гагра — 10%
4. Петрозаводск — 9%
5. Санкт — Петербург — 8,5%
6. Ростов-на-Дону — 7,5%
7. Москва — 5,7%
8. Зеленоградск — 5,2%
9. Казань — 5%
10. Осташков- 4,25%
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