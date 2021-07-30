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Ялта - в топе городов с самыми толерантными владельцами жилья. Туристы говорят
фото: pxhere.com

Ялта — в топе городов с самыми толерантными владельцами жилья. Туристы говорят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:14 30.07.2021

Туристы, приезжающие отдыхать вдвоём (двое мужчин или две женщины), часто жалуются на владельцев отелей, которые отказывают в заселении однополых гостей.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, в каких городах России они встречали самых толерантных владельцев жилья, которые с понимаем относят ко всем людям и не дискриминируют по половому признаку, — сообщили аналитики сервиса.

В Санкт-Петербурге работают самые толерантные отельеры и владельцы частного сектора жилья – 31%. Однополые туристы могут спокойно заселяться в гостиницы культурной столицы, им не откажут в отдыхе. На втором месте – Ялта — 13%. «Бронзу» в рейтинге городов с самыми толерантными владельцами жилья получил Нижний Тагил – 11%.

Десять городов с самыми толерантными владельцами жилья:

  1. Санкт-Петербург, 31%
  2. Ялта, 13%
  3. Нижний Тагил, 11%
  4. Тамбов, 11%
  5. Калининград, 10%
  6. Сочи, 10%
  7. Челябинск, 7%
  8. Воронеж, 3%
  9. Владивосток, 2%
  10. Новосибирск, 2%

*По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU

Ялта - в топе городов с самыми толерантными владельцами жилья. Туристы говорят

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