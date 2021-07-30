Ялта — в топе городов с самыми толерантными владельцами жилья. Туристы говорят

Туристы, приезжающие отдыхать вдвоём (двое мужчин или две женщины), часто жалуются на владельцев отелей, которые отказывают в заселении однополых гостей.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU провёл опрос пользователей социальных сетей и определил, в каких городах России они встречали самых толерантных владельцев жилья, которые с понимаем относят ко всем людям и не дискриминируют по половому признаку, — сообщили аналитики сервиса.

В Санкт-Петербурге работают самые толерантные отельеры и владельцы частного сектора жилья – 31%. Однополые туристы могут спокойно заселяться в гостиницы культурной столицы, им не откажут в отдыхе. На втором месте – Ялта — 13%. «Бронзу» в рейтинге городов с самыми толерантными владельцами жилья получил Нижний Тагил – 11%.

Десять городов с самыми толерантными владельцами жилья:

Санкт-Петербург, 31% Ялта, 13% Нижний Тагил, 11% Тамбов, 11% Калининград, 10% Сочи, 10% Челябинск, 7% Воронеж, 3% Владивосток, 2% Новосибирск, 2% *По результатам опроса в соцсетях TVIL.RU