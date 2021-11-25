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Ялта - в топе популярных городов для поездок мам с детьми на Новый год
фото: Brett Sayles (pexels.com)

Ялта — в топе популярных городов для поездок мам с детьми на Новый год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 25.11.2021

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать отдохнуть мамам с детьми в новогодние праздники.

Самые популярные города у мам для новогодних каникул — Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Великий Устюг, Казань, Осташков, Кисловодск, Нижний Новгород и Переславль-Залесский. По статистике Tvil.ru, мамы бронируют жильё для отдыха с детьми на новогодние каникулы от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от одной до трёх тысяч рублей в сутки за человека. В среднем, семье из четырёх человек придётся заплатить на пять дней отдыха в новогодние праздники примерно 25 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья женщинами с детьми с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Десять популярных городов для поездок мам с детьми на Новый год:

  1. Ялта — 1480 руб. / 6 ночей *
  2. Сочи — 1414 руб. / 5 ночей
  3. Санкт-Петербург — 1252 руб. / 4 ночи
  4. Москва — 1554 руб. / 5 ночей
  5. Великий Устюг — 1578 руб. / 3 ночи
  6. Казань — 1037 руб. / 3 ночи
  7. Осташков — 1437 руб. / 4 ночи
  8. Кисловодск — 1044 руб. / 4 ночи
  9. Нижний Новгород — 2889 руб. / 2 ночи
  10. Переславль-Залесский — 3209 руб. / 3 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки на одного человека / среднее число забронированных суток

Ялта - в топе популярных городов для поездок мам с детьми на Новый год

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