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Ялта - в топе популярных запахов в городах России у туристов
фото: Alexander Pamukov (pxhere.com)

Ялта — в топе популярных запахов в городах России у туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:51 12.11.2021

Калининградские парфюмеры решили разработать коллекцию ароматов, которые будут символизировать разные регионы России. Авторы проекта предполагают, что запах станет одним из элементов идентификации региона. Парфюм будут распрыскивать в музеях, общественных местах, выставках, чтобы люди запоминали запах и потом по нему вспоминали место, в котором побывали. И, конечно, духи будут новым сувениром.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выявил, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов. Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи забрал 20% голосов. «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять популярных запахов в городах России у туристов:

  1. Ялта — аромат хвои и моря, 29%
  2. Сочи — запах моря и магнолии, 20%
  3. Санкт-Петербург — запах воды и холода, 17%
  4. Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кёнигсберга, 9%
  5. Москва — запах метро, стройки и фастфуда, 8%
  6. Самара — запах Волги, Жигулёвского пивзавода и «Шоколадки», 8%
  7. Суздаль — аромат мёда, яблок и старины, 5%
  8. Тула — запах пряников, чая из самовара и пороха, 3%
  9. Петрозаводск — цветочная сладость и вода, чистый воздух, болота, 1.5%
  10. Владивосток — острый запах морской воды и водорослей, 1.5%

* По данным опроса в соцсетях Tvil.ru

Ялта - в топе популярных запахов в городах России у туристов

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