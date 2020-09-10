Ялта вновь соберет международных гостей на Кубок мира по хай-дайвингу

В субботу в Крыму состоится IV Кубок мира прыжкам в воду с экстремальной высоты.

Ялта, подтверждая свой статус курортной столицы Крыма, 12 сентября на набережной им. Ленина примет участников IV Кубка мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020. Мероприятие организовано КРОО «ФРИРАЙТ», при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

13 сильнейших участников из России, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Белоруссии, Румынии, Люксембурга и Испании совершат прыжки с вышки в акваторию ялтинского порта. Лучшие мировые дайверы исполнят по 3 прыжка с высоты 27 м.

Особенность хай-дайвинга заключается в конструкциях, которые используются для прыжков в воду. Этот год ознаменуется открытием первой в мире модульной вышки для хай-дайвинга в Крыму.

Крым в очередной раз подтвердил свой Международный статус культурно-спортивного центра, объединяющим лучших в своей сфере. Будь -то исполнители фестиваля «Дорога на Ялту», лучшие дайверы со всего мира или музыканты Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. С каждым годом в республике все больше профессиональных площадок мирового уровня, способных принять растущее количество иностранных гостей, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В прошлом году международные соревнования по клифф-дайвингу Crimea Cliff Diving World Cup состоялись в курортном поселке Симеиз, за Кубок мира боролись 14 сильнейших спортсменов планеты из России, Великобритании, США, Колумбии, Италии, Мексики, Чехии, Украины и др.

Победителем стал девятикратный чемпион мира по хайдайвингу британец Гэри Хант, второе место занял россиянин Никита Федотов, третье – спортсмен из Чехии Михал Навратил.

Фото и материалы: rk.gov.ru.