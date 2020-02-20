Ялте не хватает дворников. Вакансии есть, зарплаты достойные

Как сообщила помощник главы администрации Ялты Марина Войт, граждане регулярно обращаются в МБУ «Зеленстрой» и МУП «ДЭУ» по вопросам трудоустройства на должности уборщиков территорий.

На этих предприятиях значительно снизилась нехватка работников, однако, несмотря на это, Ялте необходимо дополнительно не менее 80 дворников, — цитирует чиновника Отдел информационной политики Администрации города Ялта.

По словам Марины Войт, также ведется работа по повышению уровня оплаты труда дворникам. В частности, с января этого года в МБУ «Зеленстрой» зарплата уборщиков территорий в зависимости от квалификации составляет 22-34 тысячи рублей, а в МУП «ДЭУ» в среднем более 24 тысячи рублей.

Оба предприятия начисляют премиальные выплаты своим работникам в размере 100%, — подчеркнула Марина Войт. – Стоит отметить, что при формировании фонда зарплаты учреждению закладывается премиальный фонд в размере 25% от фонда зарплаты и 25,5 % компенсационной выплаты от должностных окладов.

В ближайшее время, отмечают в ялтинской администрации, на баланс муниципальных предприятий планируется принять и обеспечивать уборку дополнительно 95 дорог, около 400 лестниц и ливневых систем.

В свою очередь глава администрации Ялты Иван Имгрунт подчеркнул, что для повышения престижа профессии дворника необходимо в ближайшее время обеспечить их форменной одеждой, выдать служебные удостоверения, обеспечить необходимым инвентарём, а также сформировать фонд для предоставления служебного жилья:

При предоставлении служебного жилья необходимо привязывать его месторасположение к территории, на которой дворник работает, чтобы в перспективе он выполнял также функции «квартального надзирателя».

На сегодняшний день процесс создания форменной одежды для дворников находится на финальном этапе и в ближайшее время комиссия завершит рассмотрение представленных вариантов. При разработке спецодежды особо учитывались пожелания и предложения самих дворников.