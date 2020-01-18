Ялтинцы вышли на первый в 2020 году общегородской субботник

На первом общегородском субботнике, состоявшемся в Ялте в 2020 году, акцент волонтёры сделали на очистке прогулочных зон и заброшенных кладбищ, так как именно на их санитарное состояние обращали внимание жители и гости Ялты.

Регулярное проведение субботников позволяет понять ялтинцам насколько заметен пробел в нашем культурном и экологическом воспитании: был неприятно удивлен тем, что на некоторые участки Солнечной тропы мусор выбрасывается просто из окон автомобилей по дороге, которая находится немного выше. И очень обидно, что наши предки в свое время все сделали правильно и красиво, а мы – загадили. Поэтому сейчас перед нами стоит задача отдать дань их памяти и все привести в порядок. Конечно, на это нужно будет определенное время, материальные средства и, главное — участие ялтинцев, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.



Прошла уборка 18 января и на закрепленных за предприятиями территориях: данная система, отмечают в ялтинской администрации, доказала свою эффективность, таким образом, удается проводить санитарную очистку практически всех уголков города. Уборку осуществляли тысячи горожан — представители предприятий и организаций региона, сотрудники администрации города, депутаты Ялтинского городского совета, общественные, спортивные, ветеранские и молодёжные организации и неравнодушные жители.

С каждым разом присоединяется все больше людей. Если за уборкой в ноябре некоторые ялтинцы предпочитали наблюдать из окон своих квартир, то сейчас они убирают наравне со всеми, поддерживая общий командный дух, — говорят организаторы субботника.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта