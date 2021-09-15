Ялтинец хранил дома оружие и боеприпасы. Теперь ждёт приговора суда

Сотрудники Управления МВД России по г. Ялта совместно с коллегами из УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю установили местного жителя, который может быть причастен к незаконному хранению оружия.

По адресу проживания мужчины проведен осмотр, в ходе которого изъяты предметы, похожие на огнестрельное оружие и патроны. Обнаруженные образцы направлены на исследование. По результатам экспертизы установлено, что выявленные три предмета – это охотничье ружье и пистолет, пригодные к применению, а также сигнальный пистолет, изъятые 37 патронов – боеприпасы, изготовленные промышленным способом. Злоумышленник сознался в содеянном и написал явку с повинной. Подозреваемый пояснил – пистолеты он выменял у незнакомца, который и рассказал, как переделать один из них в боевой. Злоумышленник заказал необходимые детали в интернете, после чего приспособил оружие для осуществления выстрелов, в дальнейшем используя его на стрельбище, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Дознавателем отдела полиции «Алупкинский» УМВД России по г. Ялта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей). Максимальное наказание, которое может грозить мужчине — лишение свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику судом избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают гражданам об уголовной ответственности за изготовление и хранение огнестрельного оружия и патронов. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.