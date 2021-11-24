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Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор

Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:45 24.11.2021

Севастопольские и ялтинские поисковики исследовали свыше 500 квадратных метров территории в районе 2-го кордона Мекензиевского лесничества,часть артефактов пополнят коллекцию ялтинского отделения ДОСААФ России.

От Ялты на место проведения поисковых работ в район Мекензиевых гор  выезжают члены  поискового отряда «ЯлКИР» МО ДОСААФ России по РК и ПСО «Ялта-Память» Поискового объединения «Крымский рубеж».  В дальнейшем на этом месте планируется обустройство музейно-исторического комплекса. По словам члена Президиума совета Ялтинских ДОСААФовцев Антона Глухарева,  в течение дня были  отработаны 7 ячеек, и обследована соединяющая их траншея. Помимо личных вещей погибших бойцов, снарядов и иных артефактов войны, в одной из ячеек удалось обнаружить фрагментированные останки бойца. По длине и размеру костей, а также железной шпильке для волос обнаруженной рядом, поисковики предположили, что останки принадлежат женщине. В ближайшее время будет обследована территория вокруг ячейки, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

За полгода на небольшом участке земли ялтинцы подняли останки 6 бойцов, личность одного из них удалось установить.  Найденные в ходе раскопок личные вещи погибших бойцов отдают родственникам, если таковых нет – найденные артефакты войны пополняют музейные композиции «35-й Береговой батареи», либо музея ДОСААФ Ялты.

Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор

В  ходе поискового выхода 21 ноября, за личный  вклад в организацию и проведение выставочных мероприятий, проведённых в рамках Международного форума «АРМИ 2021», члену ДОСААФ России Галине Абрамовой вручена благодарность от Председателя Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым Андрея Попова.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ялтинские и севастопольские поисковики работают в районе Мекензиевых гор

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