Ялтинские спортсмены — медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

Представители Ялтинской Федерации дзюдо завоевали семь медалей на VII зимнем Кубке Москвы по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2010 гг. р. Соревнования, собравшие свыше 400 участников из более чем 20 регионов страны, проходили 26-27 декабря в московском Дворце спорта «Содружество».

Единственное «золото» в копилку наших земляков принес Алексей Панков. Серебряными призерами турнира в своих категориях (возрастных и весовых) стали Елизавета Колчина и Алла Власюк, бронзовыми – Титан Рыбальченко, Любовь Калашникова, Дарья Власова и Ксения Блаженко. Как отмечает пресс-служба Федерации дзюдо Ялты, юные крымские спортсмены приобрели колоссальный соревновательный опыт, — сообщает «Крымский спорт» .

Подготовили ребят тренеры Владимир и Сергей Рыбальченко, Дмитрий Данилишин, Оксана Лепейко и Екатерина Ружавница.