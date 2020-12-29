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Ялтинские спортсмены - медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо
фото: Ялтинская Федерация дзюдо

Ялтинские спортсмены — медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:34 29.12.2020

Представители Ялтинской Федерации дзюдо завоевали семь медалей на VII зимнем Кубке Москвы по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2010 гг. р. Соревнования, собравшие свыше 400 участников из более чем 20 регионов страны, проходили 26-27 декабря в московском Дворце спорта «Содружество».

Единственное «золото» в копилку наших земляков принес Алексей Панков. Серебряными призерами турнира в своих категориях (возрастных и весовых) стали Елизавета Колчина и Алла Власюк, бронзовыми – Титан Рыбальченко, Любовь Калашникова, Дарья Власова и Ксения Блаженко. Как отмечает пресс-служба Федерации дзюдо Ялты, юные крымские спортсмены приобрели колоссальный соревновательный опыт, — сообщает «Крымский спорт».

Ялтинские спортсмены - медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

фото: Ялтинская Федерация дзюдо

Ялтинские спортсмены - медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

фото: Ялтинская Федерация дзюдо

Ялтинские спортсмены - медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

фото: Ялтинская Федерация дзюдо

Подготовили ребят тренеры Владимир и Сергей Рыбальченко, Дмитрий Данилишин, Оксана Лепейко и Екатерина Ружавница.

Ялтинские спортсмены - медалисты зимнего Кубка Москвы по дзюдо

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