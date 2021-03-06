Ялтинский международный экономический форум пройдет в октябре

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021 году планируется провести в октябре. Об этом сообщил вице-премьер РК, постпред Крыма при Президенте РФ Георгий Мурадов.

В прошлый раз была 71 страна у нас представлена, множество бизнесменов зарубежных, российских. Всех приглашаю приехать на ЯМЭФ. Он из-за пандемии перенесен на осень, скорее всего, это будет начало октября. Такое решение в ближайшее время, я думаю, будет оглашено, — цитирует Мурадова ТАСС .

Он отметил, что на ЯМЭФ приезжали бизнесмены, в том числе из западных стран, и форум показывает, что «разговоры насчет санкций нормальным гражданским и бизнес-сообществом в этих странах не воспринимаются«.

Такого рода мероприятие, где бизнес общается с бизнесом, проводятся выставочные мероприятия, масса круглых столов и живого общения между чиновниками и бизнесом, различными направлениями бизнеса, которые взаимно дополняют друг друга, невозможно проводить в онлайн-формате. В этом году мы рассчитываем провести его в полном объеме, — добавил крымский вице-премьер.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года, традиционно — в апреле. В июле прошлого года Глава РК Сергей Аксёнов сообщал, что форум перенесен на 2021 год и должен пройти на высоком правительственном уровне.

СПРАВКА: Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд. рублей.