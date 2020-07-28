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Ялтинский международный экономический форум в этом году не состоится
Фото: glava.rk.gov.ru

Ялтинский международный экономический форум в этом году не состоится

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 28.07.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что принято решение о переносе проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) на следующий год.

Сергей Аксёнов добавил, что по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина организационный комитет форума возглавит Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По мнению Главы Крыма, международная повестка форума будет серьезной. Глава РК выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высшем уровне.

Ялтинский международный экономический форум в этом году не состоится

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