Ялтинский обсерватор готов к приёму пациентов. Здание расположено на закрытой территории

В Ялте начал свою работу обсерватор, где будут проходить 14-дневную изоляцию граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу или же те, кто имел контакт с заболевшими COVID19. На сегодняшний день в учреждении нет пациентов, однако медицинский персонал готов, при необходимости, принять их в любой момент.

Основной задачей при подготовке обсерватора, было создание комфортных условий для людей, которые будут здесь находиться, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта. — Под обсерватор мы определили одно из лучших муниципальных зданий, которое расположено на закрытой, охраняемой территории, удалённой от жилых домов.

Специалисты подчёркивают: это учреждение является не инфекционной больницей, а объектом с определённым санитарно-эпидемиологическим режимом. В обсерваторе предусмотрено, как одноместное размещение, так и двухкомнатные палаты для семей с детьми.

Для пациентов будет организовано трёхразовое питание, которое приносится в одноразовых боксах, в каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор, душ с туалетом. Санитарная обработка помещений проводится ежедневно, — сообщили полковник медицинской службы запаса Михаил Косияди.

За находящимися в обсерваторе лицами будет вестись круглосуточное медицинское наблюдение – отслеживаться состояние их здоровья, а также трижды в день замеряться температура. В случае возникновения признаков короновирусной инфекции, бокс будет полностью изолирован, а пациенты переданы врачам скорой помощь, которые доставят их в инфекционное отделение.

В целях обеспечения безопасности персонала, несколько раз в день замеряется их температура, также сотрудники будут регулярно сдавать тест на коронавирус, — добавил Михаил Косияди.

По словам директора МУП «Ялтинский городской пансионат» Алексея Яковенко, на переоборудование пансионата под обсерватор было выделено порядка 6 млн. рублей. На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, проведена подготовка медицинского персонала.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта