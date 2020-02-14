Ялтинский платан Дункан — в топе самых посещаемых мест для романтических свиданий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
В пятерку самых посещаемых романтических мест в стране, по данным опроса Tvil.ru, вошли платан Дункан в Ялте (33%), озеро Селигер в Тверской области и беседка любви в Ярославле (по 19%), крыши домов в Санкт-Петербурге (14%), плато Лагонаки в Адыгее (9,5%) и Орлиные скалы в Сочи (4,8%), — отмечает аналитики сервиса.
Пять самых посещаемых мест в России на 14 февраля:
- Платан Дункан в Ялте, 33%)
- Озеро Селигер в Тверской области и беседка любви в Ярославле, 19%
- Крыши домов в Санкт-Петербурге, 14%)
- Плато Лагонаки в Адыгее, 9,5%
- Орлиные скалы в Сочи, 4,8%.
*По данным опроса в соцсетях