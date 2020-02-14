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Ялтинский платан Дункан - в топе самых посещаемых мест для романтических свиданий
иллюстрация: pxhere.com

Ялтинский платан Дункан — в топе самых посещаемых мест для романтических свиданий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:48 14.02.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню влюбленных опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие у них самые популярные места для романтических свиданий.

В пятерку самых посещаемых романтических мест в стране, по данным опроса Tvil.ru, вошли платан Дункан в Ялте (33%), озеро Селигер в Тверской области и беседка любви в Ярославле (по 19%), крыши домов в Санкт-Петербурге (14%), плато Лагонаки в Адыгее (9,5%) и Орлиные скалы в Сочи (4,8%), — отмечает аналитики сервиса.

Пять самых посещаемых мест в России на 14 февраля:

  1. Платан Дункан в Ялте, 33%)
  2. Озеро Селигер в Тверской области и беседка любви в Ярославле, 19%
  3. Крыши домов в Санкт-Петербурге, 14%)
  4. Плато Лагонаки в Адыгее, 9,5%
  5. Орлиные скалы в Сочи, 4,8%.

*По данным опроса в соцсетях

Ялтинский платан Дункан - в топе самых посещаемых мест для романтических свиданий

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