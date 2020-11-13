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Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 13.11.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня рассказал, кто будет руководить Ялтой.

Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты. Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту, — отметил Аксёнов.

Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

Судя по размещенному на странице в Facebook совместному и оптимистичному по настроению фото, Янина Павленко приняла предложение. Далее последуют процедура кадрового конкурса (по нему будет отдельное объявление) и утверждение кандидатуры главы администрации на сессии ялтинского горсовета. Скорее всего, реальное назначение состоится либо в новом году, либо в самом конце этого.

Янине Павленко 44 года. Кроме того, что она занимает пост гендиректора АО «ПАО «Массандра», является председателем Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро винограда и вина», членом экспертного Совета по регулированию алкогольного рынка.

Биография Янины Павленко — ЗДЕСЬ.

Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

Фото — со страниц Янины Павленко и Сергея Аксёнова в Facebook.

Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

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