Ялтой будет руководить женщина. Скорее всего

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня рассказал, кто будет руководить Ялтой.

Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты. Янина Петровна хорошо знает специфику региона, у нее большой и успешный управленческий опыт. Считаю, что она обладает профессиональными и личными качествами, которые необходимы для работы на таком важном и ответственном посту, — отметил Аксёнов.

Судя по размещенному на странице в Facebook совместному и оптимистичному по настроению фото, Янина Павленко приняла предложение. Далее последуют процедура кадрового конкурса (по нему будет отдельное объявление) и утверждение кандидатуры главы администрации на сессии ялтинского горсовета. Скорее всего, реальное назначение состоится либо в новом году, либо в самом конце этого.

Янине Павленко 44 года. Кроме того, что она занимает пост гендиректора АО «ПАО «Массандра», является председателем Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро винограда и вина», членом экспертного Совета по регулированию алкогольного рынка.

Биография Янины Павленко — ЗДЕСЬ .

Фото — со страниц Янины Павленко и Сергея Аксёнова в Facebook.