Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Субботник сегодня прошел и в Керчи.

Более тысячи волонтёров со всего полуострова приняли участие в уборке Ялты после сильнейшего наводнения. Это депутаты и сотрудники Госсовета Крыма, представители городов и районов полуострова, военные и сотрудники МЧС, коммунальщики и неравнодушные волонтеры.

Главное сегодня — быстро вернуть прежний облик Ялты, чтобы курортный сезон продолжался без всяких неудобств для гостей и жителей полуострова, — отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Уборка проходила на улицах Рузвельта, Киевской, Московской, Кривошты, Пушкинской аллее, Пионерском парке и на центральной набережной им. Ленина. Добровольцы убирали дворы, расчищали улицы от ила, выносили мусор и обломки деревьев.

В Керчи также прошел субботник. В городе работали 250 волонтеров: представители общественности, студенты, депутаты крымского парламента, городского совета и Госдумы РФ. Они расчищали улицы: Госпитальную, Сенную, Курсантов, Горбульского, Жени Дудник и Самойленко. Также помогали пожилым людям: выносили ил со дворов домовладений и откачивали воду. Было вывезено три КАМАЗа мебели, пришедшей в негодность и КАМАЗ ила.

Также субботник прошел в сёлах Приозёрное, Новоотрадное и Войково Ленинского района, пострадавших от сильных осадков.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.