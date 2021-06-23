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Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 23.06.2021

Субботник сегодня прошел и в Керчи.

Более тысячи волонтёров со всего полуострова приняли участие в уборке Ялты после сильнейшего наводнения. Это депутаты и сотрудники Госсовета Крыма, представители городов и районов полуострова, военные и сотрудники МЧС, коммунальщики и неравнодушные волонтеры.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Главное сегодня — быстро вернуть прежний облик Ялты, чтобы курортный сезон продолжался без всяких неудобств для гостей и жителей полуострова, — отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Уборка проходила на улицах Рузвельта, Киевской, Московской, Кривошты, Пушкинской аллее, Пионерском парке и на центральной набережной им. Ленина. Добровольцы убирали дворы, расчищали улицы от ила, выносили мусор и обломки деревьев.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

В Керчи также прошел субботник. В городе  работали 250 волонтеров: представители общественности, студенты, депутаты крымского парламента, городского совета и Госдумы РФ. Они расчищали улицы: Госпитальную, Сенную, Курсантов, Горбульского, Жени Дудник и Самойленко. Также помогали пожилым людям: выносили ил со дворов домовладений и откачивали воду. Было вывезено три КАМАЗа мебели, пришедшей в негодность и КАМАЗ ила.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Также субботник прошел в сёлах Приозёрное, Новоотрадное и Войково Ленинского района, пострадавших от сильных осадков.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Ялту расчищали сегодня всем миром. Как прошел субботник на ЮБК

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