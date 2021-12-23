Ялту «зачищают» от последствий непогоды

В Ялте ночью на расчистку дорог вышли в общей сложности 9 комбинированных машин, весь необходимый посыпочный материал имеется в наличии. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Подробнее о ситуации в городе рассказал её заместитель Игорь Красий:

За минувшие сутки — с 8 утра 22 декабря до 8 утра 23 декабря в Ялте выпало 7 мм осадков. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь обеспечивается проезд к социальным объектам.

По словам чиновника, значительное затруднение в работе коммунальной техники вчера вечером создавали владельцы личного автотранспорта, которые оставляли свои машины на обочинах дорог, что значительно затрудняло проезд крупногабаритной дорожной техники. Поэтому наряду со снегоуборочной техникой, на дорогах города и поселков работать эвакуатор.

Глава администрации города Янина Павленко также отметила, что «характер погоды в ближайшие дни останется сложным».

Мороз постепенно отступает, столбик термометра приближается к 0, но характер погоды остается сложным — у нас новое штормовое предупреждение. До конца 24 декабря, ночью и утром 25 декабря, в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с, — подчеркнула глава администрации и напомнила, что о возникновении любых сложных ситуаций необходимо сообщать в ЕДДС по номеру 112.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта