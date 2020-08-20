Ямочный ремонт в Симферополе: адреса и улицы

Продолжается ежедневный ремонт улично-дорожной сети Симферополя. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

За неделю силами сотрудников МБУ «Город» был выполнен ямочный ремонт тротуаров горячим асфальтом на улицах Лермонтова и Генерала Родионова, а также ремонт тротуара из плитки на улицах Павленко и Залесская, — отметил Евгений Маляров.

Он добавил, что работники «Города» продолжают работу по нанесению дорожной разметки на территории крымской столицы. Так, дорожная разметка «пешеходный переход» нанесена на улицах Тамбовская, Лихого, Аральская, Гавена, Сизаса, Аэрофлотская, Тарабукина, Рылеева, Беспалова, Мокроусова, Кечкеметская, Леси Украинки, Гайдара, Ростовская, Ефремова, Кавказская, Кржижановского, Яблочкова, Космическая, Титова, Данилова, Ковыльная, проспекте Победы, в переулках Гренажный и Заводской.

Кроме того, сотрудники учреждения нанесли дорожную разметку «стоп-линия» на улице Беспалова и в переулке Гренажном, а также «сплошная линия» на улице Титова.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.