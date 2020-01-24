Январь почти прошел. Что с водой в Крыму

На сегодняшний день потребность населения в питьевой воде обеспечена в необходимом объеме, — констатирует Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК. Сообщается, что соблюдение режимов работы водохранилищ находится на постоянном контроле. Также официально заявлено, что водоресурсный потенциал позволяет обеспечивать потребности населения в Крыму в необходимом объеме. Однако «вододефицитным» регионом по-прежнему остается восточная часть полуострова.

По состоянию на 24 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн. кубометров или 30 % от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 38 %, их объем составляет 96,596 млн. кубометров воды, — сообщает пресс-служба Госкомводхоза.

Как решаются проблемы водоснабжения Керчи, Феодосийско–Судакского региона и населенных пунктов Ленинского района? Туда перебрасывается вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ естественного стока по реке Биюк-Карасу протяженностью 79 км в Северо-Крымский канал, а также из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов, с дальнейшей перекачкой ее в наливные водохранилища Восточного Крыма.

Из общей протяженности Северо-Крымского канала по территории Республики Крым (293 км) с 2014 года круглогодично в работе задействовано 147,7 км канала, — уточнили эксперты.

В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до городов Феодосии и Керчи, что позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой население городов Феодосии, Судака и Керчи, населённых пунктов Ленинского района в полном объёме.

Единственным малообеспеченным регионом пока остается Симферополь.

В рамках реализации объектов Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым осуществляется разработка технико-экономического обоснования по объекту ФЦП «Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов «Использование Межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды и водообеспеченности г. Симферополя и других вододефицитных регионов». В результате успешного завершения данного проекта будут созданы условия для преодоления риска дефицита воды для более чем 1 млн. человек городского округа Симферополь, муниципального образования Симферопольский район, города федерального значения Севастополь, — говорится в сообщении.

Ожидается, что после реализации данных мероприятий населенные пункты Республики Крым будут гарантированно обеспечены водными ресурсами в полном объеме.