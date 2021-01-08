Январский дождь (а может, и снег) как надежда. Декабрь лишь усилил водный кризис в Крыму

Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и выработка запасов воды в водохранилищах, сообщает РИА Новости , со ссылкой на Гидрометцентр.

В декабре 2020 года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло, — сообщили гидрологи.

Отмечается, что по многолетним наблюдениям на территории Крыма декабрь и январь являются месяцами с наибольшим количеством осадков холодного периода года. Однако, вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское (для снабжения водой Симферополя) и Чернореченское (Севастополя) до настоящего времени отсутствует сток, отметили гидрологи. Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье Альмы наблюдалась в 1998 году, а в верховье реки Черной в 1985 и 2010 годах. К концу декабря пересыхание верховья реки Альма продолжается 150 дней, а верховья реки Черная — 141 день. В большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Общий запас воды во всех водохранилищах Крыма к концу 2020 года составил 31,3 миллиона кубометров (это меньше полного объема одного Партизанского водохранилища). Воды за месяц стало меньше на 5,3 миллионов кубометров, суммарно запасов воды стало на 61,672 миллионов кубометров меньше, чем год назад.

И вот в Крым пришли долгожданные дожди. Пока ситуация с водохранилищами не улучшилась. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охрименко.

У нас большой недобор. Водохранилища уже и на водохранилища не похожи, зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сейчас сработаны ниже мертвого объема, то есть, менее 30%. А у нас есть и 4%, и 5%, и 6% наполненности, — рассказала Наталья Охрименко.

Пока ситуация улучшилась только на реке Черная, однако несущественно. В целом же существенного улучшения не произошло. Гидрологи надеются: ситуацию может спасти сильный снегопад.

Сильные осадки ожидаются с 8 на 9 января, мы на них возлагаем большие надежды. Ждем снега, поскольку нам нужен тало-дождевой сток к концу зимы – началу весны, ждем снегообразования в Крымских горах. Может быть, 10 января хоть какой-то снег в горах может образоваться, — подытожила Наталья Охрименко.

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