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Как прошла первая расширенная осенняя ярмарка в Симферополе
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ярмарки выходного дня в Симферополе в 2020 году проводить продолжат

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 17:59 28.01.2020

Ярмарки выходного дня в Симферополе — практика, считают в администрации крымской столицы, дающая хорошие результаты. И в 2020 году она будет продолжена.  Ярмарочные мероприятия проходят по адресам:

  • ул. Балаклавская, 119, у разворотного кольца (по воскресеньям);
  • ул. Г. Сталинграда, 8 (по субботам);
  • ул. Залесская, 97 (по субботам);
  • пос. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 (по субботам);
  • пр. Кирова, 1, (пл. Спортивная) – (ежедневно с 19:00 до 06:00);
  • ул. Аэрофлотская, 16 (по субботам);
  • ул. Мате Залки, 17 (по воскресеньям).

Ярмарки выходного особенно удобны для жителей спальных районов, отдалённых от центра Симферополя. Человек имеет возможность практически рядом с домом купить: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, мед и так далее. Цены ниже рыночных, качество гарантирует сам производитель. На ярмарках всегда представлен широкий ассортимент продукции, которая проходит строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль. Торговые площадки размещены удобно, чтобы обеспечить максимальную доступность для горожан, — отмечает первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан. 

Ярмарки выходного дня в Симферополе в 2020 году проводить продолжат

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