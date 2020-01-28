Ярмарки выходного дня в Симферополе в 2020 году проводить продолжат

Ярмарки выходного дня в Симферополе — практика, считают в администрации крымской столицы, дающая хорошие результаты. И в 2020 году она будет продолжена. Ярмарочные мероприятия проходят по адресам:

Ярмарки выходного особенно удобны для жителей спальных районов, отдалённых от центра Симферополя. Человек имеет возможность практически рядом с домом купить: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, мед и так далее. Цены ниже рыночных, качество гарантирует сам производитель. На ярмарках всегда представлен широкий ассортимент продукции, которая проходит строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль. Торговые площадки размещены удобно, чтобы обеспечить максимальную доступность для горожан, — отмечает первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан.