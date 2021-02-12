Ярмарки выходного дня в Симферополе

В 2021 году, отмечают в администрации крымской столицы, на территории муниципального образования городской округ Симферополь будет продолжена практика проведения ярмарок выходного дня.

Данные ярмарки особенно удобны для жителей спальных районов, отдалённых от центра Симферополя. Людям предоставляется возможность практически рядом с домом купить различные продукты: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные изделия, мед и так далее. Цены ниже рыночных, качество гарантирует сам производитель. На ярмарках всегда представлен широкий ассортимент продукции, которая проходит строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль. Торговые площадки размещены удобно, чтобы обеспечить максимальную доступность для горожан, – цитирует пресс-служба начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олега Симонова.

По его информации, на территории столицы Крыма организованы и проводятся 12 ярмарок выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции.

Ярмарочные мероприятия проходят по адресам:

Пос. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2 (по субботам); Ул. Залесская, 97 (по субботам); Ул. Аэрофлотская, 16 (по субботам); Ул. Мате Залки, 17 (по воскресеньям); Ул. Героев Сталинграда, 8 (по субботам); Ул. Балаклавская, 119, у разворотного кольца (по воскресеньям); Ул. Киевская, 114 (по реализации книгопечатной продукции); Пр. Победы, 213 а (напротив торгового центра «Новая площадь») – по реализации цветов, рассады, саженцев и посадочного материала с 01.03.2021 по 01.12.2021; Сквер им. Тренева – специализированная ярмарка, по реализации товаров школьного ассортимента с 31.07.2021 по 03.09.2021; Пр. Кирова, 1 (пл. Спортивная); Пр. Кирова, 17 – праздничная ярмарка, проводимая в дни праздничных мероприятий; Парк имени Юрия Гагарина – праздничная ярмарка, проводимая в дни праздничных мероприятий.

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