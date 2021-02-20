Явка с повинной: в Севастополе убийца собственной жены признался в совершении преступлении

По информации Следственного комитета, в рамках расследуемого уголовного дела предъявлено обвинение 42-летнему жителю Ленинского района города Севастополя в совершении убийства собственной супруги (ч.1 ст. 105 УК РФ).

18 февраля текущего года следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, заявление об этом в правоохранительные органы подал ее муж. В ходе следствия отрабатывался ряд версий пропажи жительницы Севастополя, приоритетной из которых стало совершение в отношении нее преступления.

В ходе осмотра следователем и следователем-криминалистом Главного следственного управления мобильного телефона и ноутбука ее супруга были выявлены сведения, указывающие на возможную причастность мужчины к совершению убийства жены. Муж пропавшей женщины категорически отрицал свою причастность. Однако следователем следственного отдела по Ленинскому району города Севастополя был налажен контакт и в ходе грамотно выстроенной беседы от мужчины получены признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. Он сообщил, как совершил расправу, указав место сокрытия тела, — рассказали в Следкоме.

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что ранним утром 10 февраля мужчина задушил спящую супругу. В ночь, дождавшись, когда дети и родственники лягут спать, вынес тело во двор домовладения, где закопал. Преступление было совершено на почве намечающегося по инициативе супруги бракоразводного процесса.

Подозреваемый был задержан. В ходе следствия была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурант уголовного дела рассказал и показал, как совершил преступление.

Сегодня по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Органами Следственного комитета России проводится вся необходима работа для установления всех обстоятельств совершенного преступления и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком.