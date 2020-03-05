Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Эх, люди-люди… Семь можжевельников украдены в Гагаринском парке Симферополя

crimeapress_news

Эх, люди-люди… Семь можжевельников украдены в Гагаринском парке Симферополя
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Эх, люди-люди… Семь можжевельников украдены в Гагаринском парке Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 19:26 05.03.2020

5 марта в Гагаринском парке Симферополя неизвестные украли семь кустов казацкого можжевельника, которые были высажены в рамках экологической акции 29 февраля. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Город» Юлия Елисеева.

Сегодня рано утром дворники предприятия «Город», убирая территорию, прилегающую к Вечному огню, обнаружили пропажу семи кустов можжевельника. Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу, понесут заслуженную ответственность, — рассказала она.

Подчеркнем: эти можжевельники были высажены в минувшую субботу в рамках экологической акции.

В субботу, 29 февраля прошла акция, приуроченная ко Дню Великой Победы. Руководством города и общественностью были высажены вавилонские ивы, кедр, пихты, 2 сливы Писсарди, а также 25 казацких можжевельников,которых спустя меньше недели теперь осталось 18, — подытожила Юлия Елисеева.

Как не вспомнить, что в июне прошлого года все в том же в парке имени Гагарина «ушлые сограждане» украли более сорока деревьев и кустарников.

Эх, люди-люди… Семь можжевельников украдены в Гагаринском парке Симферополя

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.