Эх, люди-люди… Семь можжевельников украдены в Гагаринском парке Симферополя

5 марта в Гагаринском парке Симферополя неизвестные украли семь кустов казацкого можжевельника, которые были высажены в рамках экологической акции 29 февраля. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Город» Юлия Елисеева.

Сегодня рано утром дворники предприятия «Город», убирая территорию, прилегающую к Вечному огню, обнаружили пропажу семи кустов можжевельника. Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу, понесут заслуженную ответственность, — рассказала она.

Подчеркнем: эти можжевельники были высажены в минувшую субботу в рамках экологической акции.

В субботу, 29 февраля прошла акция, приуроченная ко Дню Великой Победы. Руководством города и общественностью были высажены вавилонские ивы, кедр, пихты, 2 сливы Писсарди, а также 25 казацких можжевельников,которых спустя меньше недели теперь осталось 18, — подытожила Юлия Елисеева.

Как не вспомнить, что в июне прошлого года все в том же в парке имени Гагарина «ушлые сограждане» украли более сорока деревьев и кустарников.