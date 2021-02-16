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Эх, погодка... Севастопольские коммунальщики вновь работают в круглосуточном режиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Эх, погодка… Севастопольские коммунальщики вновь работают в круглосуточном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 22:00 16.02.2021

В связи с ухудшением погодных условий в Севастополе и понижением температуры до -7 °C, осадками — дождем и снегом, Севавтодор задействует 10 единиц специальной дорожной техники для распределения противогололедного материала и уборки снега.

Основные маршруты движения техники связаны с транспортировкой детей в школы, маршрутами общественного транспорта — это 8 маршрутов. Затем обрабатываются региональные и межмуниципальные дороги. Кроме техники, в ликвидации снежных наносов на дорогах, обработке остановочных площадок задействуют более 20 дорожных рабочих. Заготовлено 2,5 тыс. тонн противогололедного материала. Район выполнения работ включает 270 км. внутригородских дорог и 350 км загородных трасс, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в соответствии с требованиями ГОСТ сроки устранения снега на дорогах второй и третьей категории составляет от 5 до 6 часов с момента окончания снегопада и метели, а зимней скользкости — 5 часов с момента обнаружения.

Все коммунальные службы приступили к уборке снега. Особое внимание уделяется пешеходным зонам – ведется посыпка противогололедной смесью.

Напомним, ранее в связи с ухудшением погодных условий, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Во всех службах и ресурсоснабжающих организациях сформированы круглосуточные аварийные бригады, подготовлена техника и необходимые материалы.

Контактные телефоны аварийных служб: Единая аварийно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона), +78692 254-32-38 (с мобильного телефона)

Телефоны аварийно-диспетчерских служб государственных управляющих компаний:

  • ГУПС «УК Инкерман» дежурный телефон — +79788220081, +79782015287
  • ГУПС «УК Север» дежурный телефон — +7978 9863101, +7 8692 71 46 81
  • ООО «УК Балаклавского района» дежурный телефон — +7978 8287258, +7978 1432291
  • ООО «УК» дежурный телефон — +7978 1411713
  • ГУПС «УК Гагаринского района-2» дежурный телефон — +7978 2568238, +7 8692 41 66 10
  • ГУПС «УК Стрелецкая бухта» дежурный телефон — +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96
  • ГБУ «Госжилфонд» дежурный телефон — +7978 1411713
  • ГУПС «УК Нахимовского района» дежурный телефон — +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66
  • ООО «УК Гагаринского района -1» дежурный телефон — +7978 5690576, +7978 8768524, +7988 3649333
  • ООО «УК Центр» дежурный телефон — +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83

Эх, погодка... Севастопольские коммунальщики вновь работают в круглосуточном режиме

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